Polizeipräsidium Offenburg / Gengenbach, Reichenbach - Mit ...

Gengenbach, Reichenbach - Mit Silber davongemacht

Gengenbach - Mit einem Silber-Besteck machten sich Unbekannte in Reichenbach am Wochenende aus dem Staub, nachdem sie zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen in ein Haus in der Straße `Sommerwald´ einbrachen. Um in das Haus zu gelangen, hatten sie zuvor eine Terrassentüre. Nach einer Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

