Polizeipräsidium Offenburg / Gengenbach - Schwerer räuberischer ...

Gengenbach - Schwerer räuberischer Diebstahl / Zeugen gesucht

Gengenbach - Eine Gaststätte im Gengenbacher Ortskern geriet in den frühen Mittwochmorgenstunden ins Visier noch unbekannter Einbrecher. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die drei ungebetenen Besucher gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und hantierten anschließend an den dortigen Spielautomaten. Durch einen ausgelösten Alarm wurde der Pächter des Hauses auf das kriminelle Treiben aufmerksam, begab sich in das Lokal und wurde hier unvermittelt mit einem Barhocker attackiert. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Die ertappten Männer ergriffen daraufhin unter Mitnahme von Bargeld aus den Spielautomaten die Flucht. Sie sollen in einen dunklen Mercedes mit dem mutmaßlich zuvor entwendeten Kennzeichen OG-TG 5000 gestiegen sein und letztlich in unbekannte Richtung das Weite gesucht haben. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 Hinweise entgegen.

/ya

