Polizeipräsidium Offenburg / Gengenbach - Versuchter Einbruch

Gengenbach - Unbekannte machten sich im Verlauf des Wochenendes an der Rückseite eines Kindergartengebäudes in der Hansjakobstraße zu schaffen. Offensichtlich versuchten die ungebetenen Besucher hier ein Fenster aufzuhebeln, um in das Innere des Anwesens zu gelangen. Das Fenster hielt den kriminellen Treiben stand. Entwendet wurde nichts.

