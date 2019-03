Polizeipräsidium Offenburg / Gengenbach - Windschutzscheibe ...

Gengenbach - Windschutzscheibe beschädigt / Zeugenaufruf

Gengenbach - Wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermitteln die Beamten des Polizeipostens Gengenbach seit dem frühen Mittwochmorgen. Ein Unbekannter soll nach aktuellem Kenntnisstand kurz vor 7 Uhr von der Brücke bei Fußbach einen Stein auf die Bundesstraße (B3) geworfen und so die Windschutzscheibe eines 26-jährigen Autofahrers beschädigt haben. Der junge Verkehrsteilnehmer kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 an die Beamten des Polizeipostens Gengenbach.



