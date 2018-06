Polizeipräsidium Offenburg / Gernsbach - Motorrad mit ...

Gernsbach - Motorrad mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Gernsbach - Schwere Verletzungen zog sich am Freitagmittag eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades auf der L 564 zwischen Loffenau und Gernsbach zu. Gegen 13:20 Uhr war die Frau mit ihrem Zweirad auf der Landstraße unterwegs, als sie ein vor ihr fahrendes Auto und weiteres Motorrad überholen wollte. Dabei übersah sie jedoch den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in Richtung Loffenau fahrenden Pkw. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

