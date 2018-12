Polizeipräsidium Offenburg / Gernsbach/Obertsrot - ...

Gernsbach/Obertsrot - Verkehrsunfall, Fußgänger erfasst

Gernsbach/Obertsrot - Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, befuhr der 55-jährige Fahrer eines Pkw Citroen die Obertsroter Straße von Gernsbach kommend in Richtung Obertsrot. An der Einmündung Ätzenbachstraße rannte ein 23-jähriger Fußgänger unvermittelt von rechts vor das Fahrzeug und wurde von diesem erfasst. Der Fußgänger hatte Glück im Unglück. Er wurde nach kurzer Untersuchung im Klinikum Rastatt mit leichten Blessuren wieder entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

