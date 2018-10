Polizeipräsidium Offenburg / Gernsbach - Unter Alkoholeinfluss ...

Gernsbach - Unter Alkoholeinfluss gegen geparkten Wagen gekracht

Gernsbach - Ein älterer Herr ist am Mittwochabend in der Staufenberger Straße mit seinem Mercedes gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel geprallt. Möglicherweise hat eine Alkoholeinwirkung von knapp einem Promille das sich gegen 22 Uhr zugetragene Malheur des Seniors begünstigt. Außer einer Blutprobe musste der Mercedesfahrer auch seinen Führerschein abgeben. Der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf etwa 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

/wo

