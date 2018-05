Polizeipräsidium Offenburg / Gutach - Streit beim Tanken

Gutach - Streit beim Tanken

Gutach - Eine Streitigkeit zwischen zwei Männern, welche beim Tanken an einer Tankstelle in der Hausacher Straße stattfand, zieht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung nach sich. Ein 66-Jähriger befand sich am Sonntagmittag mit seinem Fahrzeug an einer Tanksäule, als ein 52 Jähriger ihn aufgefordert haben soll, den Platz nach dem Tanken freizumachen. Vermutlich aufgrund dieser Forderung kam es zum Streit, welcher darin gipfelte, dass der jüngere von beiden seinem Gegenüber einen Schlag gegen die Brust versetzte. Die Beamten des Polizeireviers in Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

