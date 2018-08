Polizeipräsidium Offenburg / Haslach - Arbeitsunfall

Haslach - Arbeitsunfall

Haslach - Ein Mittfünfziger hat sich am Donnerstagmorgen bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Julius-Allgeyer-Straße erhebliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war beim Entleeren einer Kippmulde unter Zuhilfenahme eines Krans mit der Hand zwischen zwei Metallteile gelangt. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstbehandlung in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. /pb

