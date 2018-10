Polizeipräsidium Offenburg / Haslach - Auf dem Dach liegen geblieben

Haslach - Auf dem Dach liegen geblieben

Haslach - Ein Verkehrsunfall am Bollenbacher Kreuz rief am Donnerstagmorgen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der 50 Jahre alte Lenker eines Ford befuhr gegen 8.30 Uhr die B33 von Steinach kommend in Richtung Haslach, als er die abknickende Vorfahrtsstraße in Richtung Schnellingen verlassen wollte und hierbei die aus Richtung Haslach kommende, bevorrechtigte Autofahrerin übersah. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos überschlug sich der Ford des Mannes und landete auf dem Dach. Sowohl der 50-Jährige als auch die 37 Jahre alte Frau und das mitfahrende Kind blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.500 Euro.

/ma

