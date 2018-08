Polizeipräsidium Offenburg / Haslach, B 33 - ...

Haslach, B 33 - Frontalzusammenstoß, B 33 gesperrt -Nachtragsmeldung-

Haslach - Der Frontalzusammenstoß heute Vormittag auf der B 33 hat zwei Todesopfer und einen Leichtverletzten gefordert. Der 60 Jahre alte Fahrer des VW Tiguan erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine 58-jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Ortenau Klinikum Offenburg geflogen, wo sie kurz darauf verstarb. Der Lenker des Lastwagens kam nach bisherigen Feststellungen mit leichten Blessuren davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die B 33 ist nach wie vor wegen Reinigungsarbeiten komplett gesperrt. Nach derzeitigen Schätzungen dürfte die Sperrung bis mindestens 17.30 Uhr Bestand haben. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 60.000 Euro belaufen.

Ursprungsmeldung vom 23.08.2018, 13.16 Uhr

Nach einem schweren Unfall heute Vormittag ist die B 33 zwischen Haslach und Steinach komplett gesperrt. Wie lange die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten noch andauern, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Eine Umleitung über Steinach ist eingerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein mit zwei Personen besetztes Auto gegen 11.30 Uhr aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lastwagen frontal kollidiert. Der Fahrer des Sattelzugs konnte trotz eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß dem entgegenkommenden Wagen nicht mehr vermeiden. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber kümmern sich um die Unfallbeteiligten. Wehrleute aus Haslach unterstützen die Maßnahmen an der Unfallstelle.

