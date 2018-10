Polizeipräsidium Offenburg / Haslach - Vorfahrt missachtet

Haslach - Vorfahrt missachtet

Haslach - Auf der derzeitigen Umleitungsstrecke der B 33 kam es am Donnerstagmorgen während eines Abbiegevorgangs zu einem Unfall mit Blechschaden. Eine 18-jährige Opel-Lenkerin wollte gegen 7 Uhr von der Sägerstraße in Richtung `Im Spießacker´ abbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 34-jährige Fahrerin eines Kleinbusses. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeug so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro beziffert, Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

/lw

