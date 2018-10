Polizeipräsidium Offenburg / Haslach - Zeugen nach Unfallflucht ...

Haslach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haslach - Ein noch Unbekannter hat am Dienstagnachmittag zwischen 12.30 und 16 Uhr eine in der Sägerstraße abgestellte A-Klasse beschädigt. An dem schwarzen Kleinwagen wurde die Beifahrertür zerkratzt und so ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 um Hinweise. /pb

