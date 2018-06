Polizeipräsidium Offenburg / Haus brennt nach Blitzeinschlag

Haus brennt nach Blitzeinschlag

Au am Rhein - Am Freitagabend entzündete sich der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Fliederstraße, nachdem der Blitz dort eingeschlagen hatte. Sämtliche umliegende Feuerwehren waren bei der Brandbekämpfung über mehrere Stunden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beträgt etwa 300.000 Euro, es wurde niemand verletzt.

