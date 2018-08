Polizeipräsidium Offenburg / Hausach - Funkenflug im Sägewerk

Hausach - Funkenflug im Sägewerk

Hausach - Funkenflug in Verbindung mit der wetterbedingten Trockenheit dürfte am Mittwochnachmittag vermutlich zu einem kleinen Feuer in einem Sägewerk parallel der B 33 geführt haben. Mitarbeiter des holzverarbeitenden Betriebs nahmen kurz nach 15 Uhr eigenständig Feuerlöscher zur Hand und dämmten den Brand an einem Transportband für Baumstämme bis zum Eintreffen der Wehrleute ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausach löschten das Feuer und vorhandene Schwelnester vollends ab. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/