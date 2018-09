Polizeipräsidium Offenburg / Hausach - Motorrad entwendet, ...

Hausach - Motorrad entwendet, Zeugen gesucht

Hausach - Nachdem es bereits Ende Juli zum Diebstahl eines Motorradkennzeichens in der Hauptstraße kam, wurde zwischen vergangenem Freitagmorgen, 10 Uhr und dem Samstagmorgen, 9 Uhr nun das dazugehörige Motorrad entwendet. Die blaue Sportmaschine, eine Yamaha R 1, war mit einem Vorhängeschloss an einem Eisengeländer gesichert und bei einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Telefonnummer 07834 8357-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

