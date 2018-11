Polizeipräsidium Offenburg / Hausach - Stromaggregat entwendet, ...

Hausach - Stromaggregat entwendet, Zeugen gesucht

Hausach - Einem Zeugen fielen am frühen Freitagmorgen zwei Männer auf, die in einer Schubkarre ein Stromaggregat transportierten. Gegen 3:40 Uhr sah er diese, wie sie auf einem Radweg in Richtung Wolfach unterwegs waren und verständigte die Polizei. Durch Beamte des Polizeireviers Haslach konnte das Duo auf dem Radweg im Bereich der Inselstraße schließlich angehalten werden. Ihren Angaben zufolge stammte der bezinbetriebe Stromerzeuger aus dem Bereich einer Kleingartenanlage nahe der Gartenstraße stamme. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen und dem Besitzer des Gerätes. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegengenommen.

