Polizeipräsidium Offenburg / Hohberg, Niederschopfheim - Vier ...

Hohberg, Niederschopfheim - Vier Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Hohberg, Niederschopfheim - Bei einem Unfall auf der B 3 bei Niederschopfheim wurden heute Nachmittag vier Menschen schwer verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen dürften Schäden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro entstanden sein.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Audi-Lenker mehrere in Richtung Offenburg wartende Autos am Stauende hinter der Kreuzung zur Alten Landstraße zu spät erkannt. Hierbei krachte der A6 des Unfallverursachers kurz nach 17 Uhr nahezu ungebremst in das Heck eines mit drei Personen besetzten Audi A3. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der A3 rund 40 Meter auf die Gegenfahrbahn katapultiert. Im Anschluss kollidierte der Wagen des Unfallverursachers noch mit zwei weiteren im Stau wartenden Autos. Deren Insassen wurden nach ersten Ermittlungen leicht verletzt. Der Unfallverursacher sowie die drei Insassen des A3 im Alter zwischen 78 und 85 Jahren zogen sich schwere Verletzungen zu und werden nach einer ersten notärztlichen Behandlung in umliegenden Krankenhäusern betreut.

Für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zwischen Oberschopfheim und Niederschopfheim bis etwa 18.45 Uhr gesperrt werden.

