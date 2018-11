Polizeipräsidium Offenburg / Hoher Sachschaden, ein Verletzter ...

Hoher Sachschaden, ein Verletzter und ein Toter nach Frontalkollision - Zeugen gesucht

Hohberg - Möglicherweise hat ein medizinischer Zwischenfall am heutigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 3 bei Hofweier geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Offenburg gegen 15.21 Uhr in den Gegenverkehr geraten. Ein dort entgegenkommender Sattelzug-Lenker hatte keine Möglichkeit mehr, dem Porsche des Unfallverursachers auszuweichen. Dessen 80 Jahre alter Fahrer wurde durch die darauffolgende Frontalkollision in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt. Hinzugerufene Rettungskräfte und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des Rentners feststellen. Der 52-jährige Fahrer des 40-Tonners zog sich ebenfalls Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. Unklar ist, ob eine akute gesundheitliche Beeinträchtigung des Rentners zu dem plötzlichen Spurwechsel und dem darauffolgenden Zusammenstoß geführt hat. Die Recherchen der Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg werden von einem Sachverständigen für Unfallursachenforschung unterstützt. Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen, insbesondere aber einen dem Porsche unmittelbar nachfolgenden Autofahrer, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 0781 21-4200.

Die Bundesstraße musste auf Höhe Hofweier für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte nahezu 100.000 Euro betragen. Die Aufräum-, Absperr- und Bergungsarbeiten wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hofweier und des THW unterstützt.

