Polizeipräsidium Offenburg / Hornberg - Apfelbaum und Auto ...

Hornberg - Apfelbaum und Auto gerammt, gibt es Zeugen?

Hornberg - Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nach einer Unfallflucht in der Leimattenstraße auf der Suche nach dem Fahrer eines weißen Transporters. Der bislang Unbekannte kollidierte in der Nacht auf Freitag zunächst mit einem dort befindlichen Apfelbaum und in der Folge mit einem geparkten Renault. Anschließend brauste der Unfallverursacher in Richtung Werderstraße davon, ohne sich um den angerrichteten Schaden von circa 3.000 Euro zu kümmern. Eine Zeugin konnte das Unfallgeschehen kurz nach 1 Uhr beobachten und am weißen Transporter die Zulassungsbuchstaben "KEL" oder "KLE" ablesen. Hinweise zum Fluchtfahrzeug und/oder zu dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 07832 97592-0 erbeten.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/