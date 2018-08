Polizeipräsidium Offenburg / Hügelsheim - Getränkeanhänger ...

Hügelsheim - Getränkeanhänger abgebrannt

Hügelsheim - Am Sonntag, um 13.25 Uhr, geriet auf der K3758, an einem Getränkelastwagen, ein Reifen des mitgeführten Anhängers in Brand. Der Fahrer versuchte diesen noch zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Lastwagen konnte abgekoppelt werden, der Anhänger war jedoch nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Rheinuferstraße musste wegen der Löscharbeiten und der anschließenden Bergung zwischen der K3731 und der B500 für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Aufhebung der Sperrung ist momentan noch nicht absehbar. Es entstand Schaden an Grünstreifen und Fahrbahn. Der abgebrannte Getränkeanhänger war leer. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

/kol.

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/