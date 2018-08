Polizeipräsidium Offenburg / Iffezheim - Arbeitsunfall

Iffezheim - Arbeitsunfall

Iffezheim - Für einen 28 Jahre alten Mann war sein Arbeitstag am Dienstagmorgen nach einem Arbeitsunfall in der Josef-Herrmann-Straße frühzeitig beendet. Bei der Platzierung einer Stahlschaltafel geriet kurz vor 8 Uhr der Fuß des 28-Jährigen unter das Bauelement, sodass der Mann hierdurch Verletzungen davontrug und mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/