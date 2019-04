Polizeipräsidium Offenburg / Iffezheim - Brand in Imbiss

Iffezheim - Brand in Imbiss

Iffezheim - Ein technischer Defekt dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen für einen Brandausbruch am Sonntagmorgen in einem Imbiss der Hauptstraße verantwortlich gewesen sein. Laut Schilderung des Inhabers soll es gegen 9.40 Uhr nach Betätigung des Lichtschalters einen Knall im Stromverteilerkasten gegeben haben. Gleich darauf drangen auch schon Rauschwaden aus dem Verteilerkasten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Iffezheim hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Während den Löscharbeiten war die Hauptstraße bis gegen 12.15 Uhr gesperrt. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit zwei Einsatzfahrzeugen am Brandort. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen allerdings niemand. Bewohner der über dem Restaurant liegender Wohnungen mussten ihre vier Wände kurzzeitig verlassen. Ein Gebäudeschaden ist nach aktuellen Feststellungen nicht entstanden, der Sachschaden dürfte sich im niederen fünfstelligen Bereich einpendeln. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/