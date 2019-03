Polizeipräsidium Offenburg / Iffezheim - Unfall fordert zwei ...

Iffezheim - Unfall fordert zwei Verletzte

Iffezheim - Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 4.000 Euro kam es am Dienstagmorgen. Ein 44 Jahre alter Fahrer einer Mercedes C-Klasse befuhr gegen 8:55 Uhr die Straße `An der Rennbahn´ ortsauswärts. An der Gabelung der Straße missachtete er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Vorfahrt eines von rechts herannahenden BMW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Die Autos der beiden Beteiligten mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Einstzkräfte der Feuerwehr Iffezheim reinigten derweil, aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn. Neben einer Anzeige gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher, kam auch der BMW-Fahrer nicht ohne Anzeige davon: sein Fahrzeug war bereits im Januar 2014 zur Hauptuntersuchung fällig.

