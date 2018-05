Polizeipräsidium Offenburg / Kappel-Grafenhausen - ...

Kappel-Grafenhausen - Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

Kappel-Grafenhausen - Am Sonntag, um 21.35 Uhr, brach im 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Untergarten ein Brand aus. Dieser breitete sich nach ersten Erkenntnissen über den Balkon bis in den Dachstuhl aus. Die vierköpfige Familie konnte ihr Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand um 01.00 Uhr gelöscht. Der Sachschaden wurde vorläufig auf ungefähr 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache werden am Folgetag wieder aufgenommen.

/kol.

