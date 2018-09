Polizeipräsidium Offenburg / Kappel-Grafenhausen, Appenweier, A ...

Kappel-Grafenhausen, Appenweier, A 5 - Zeugen nach gefährlicher Alkoholfahrt gesucht

Kappel-Grafenhausen, Appenweier, A 5 - Die gefährliche Alkoholfahrt eines 64-Jährigen auf der L 103 bei Kappel und im weiteren Verlauf auf der A 5 hat am Montagnachmittag zum Anruf eines besorgten Autofahrers und zu einem Polizeieinsatz geführt. Der Anrufer wurde gegen 16.40 Uhr Zeuge mehrerer gefährlicher Manöver eines Opel-Lenkers auf der L 103. Dort sei der Fahrer des Cabrios über eine Verkehrsinsel gefahren, in den Gegenverkehr geraten und hier beinahe mit einem Linienbus zusammengestoßen. Nachdem der verdächtige Autofahrer bei Ettenheim auf die A 5 in Richtung Norden abgebogen war, konnte er von einer verständigten Streifenbesatzung auf Höhe Appenweier kontrolliert werden. Dort stellte sich heraus, dass der eilige Cabrio-Lenker mit deutlich über zwei Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Die Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg bitten Zeugen der gefährlichen Fahrt unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 um Hinweise. /pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/