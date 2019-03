Polizeipräsidium Offenburg / Kappel-Grafenhausen - Hecke abgebrannt

Kappel-Grafenhausen - Hecke abgebrannt

Kappel-Grafenhausen - Der Versuch, Unkraut zu vernichten, führte am Donnerstagabend in der Straße `Neuritti´ zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin hatte gegen 18:30 Uhr mit einem Bunsenbrenner ausgestattet den unerwünschten Bewuchs im Visier, als dabei aus Versehen eine Hecke in Brand geriet. Das Feuer konnte durch die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr aus Kappel-Grafenhausen schnell unter Kontrolle gebracht werden.

/rs

