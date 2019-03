Polizeipräsidium Offenburg / Kappel-Grafenhausen - Kraftstoff ...

Kappel-Grafenhausen - Kraftstoff abgezapft / Zeugenaufruf

Kappel-Grafenhausen - Etwa 700 Liter Diesel wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Tank eines Sattelzugs auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Hauptstraße entwendet. Es gelang den bislang unbekannten Dieben zwischen 20 und 6 Uhr den Tankdeckel des Brummis gewaltsam zu öffnen und Kraftstoff im Wert von knapp 900 Euro abzupumpen. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Beamten der Polizei in Lahr erbeten.

