Polizeipräsidium Offenburg / Kappel-Grafenhausen - Zeugen nach ...

Kappel-Grafenhausen - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Kappel-Grafenhausen - Zwei noch unbekannte Einbrecher haben am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr versucht in ein Wohnhaus in der Fabrikstraße einzusteigen. Hierbei wurde das dunkel gekleidete Duo von einem Bewohner überrascht, der das Treiben an seiner Terrassentür bemerkt hatte. Nachdem sich der Zeuge in seinem Wohnzimmer zu erkennen gab, ergriffen die beiden mit einem Kapuzenpulli bekleideten Männer die Flucht. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen unter der Rufnummer: 07822 44695-0 um Hinweise. /pb

