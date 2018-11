Polizeipräsidium Offenburg / Kappelrodeck - Sachbeschädigungen ...

Kappelrodeck - Sachbeschädigungen mit lebensgefährlichem Beiwerk

Kappelrodeck - Mehrere noch unbekannte Täter haben in der Nacht zwischen Freitag und Samstag an drei vor einer Tankstelle in der Bronnmattstraße abgestellten Arpe-Dreirädern Kabel durchtrennt und Anbauteile beschädigt. Dem aber nicht genug, nach ersten Erkenntnissen hatten sich zwei der nächtlichen Besucher an eine Zapfsäule der Tankstelle begeben und dort mit einem Feuerzeug hantiert. Glücklicherweise blieb das lebensgefährliche Unterfangen folgenlos. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/pb

