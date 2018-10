Polizeipräsidium Offenburg / Kappelrodeck - Zeugenaufruf nach ...

Kappelrodeck - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kappelrodeck - Nach einer Vorfahrtsverletzung am Montagmittag hat ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen davongetragen. Ein bislang unbekannter Lenker eines mutmaßlich schwarzen Mercedes, an dem möglichweise ein Kurzzeitkennzeichen angebracht war, missachtete gegen 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich Dasensteinstraße/Klaus die Vorfahrt eines 15-jährigen Zweiradfahrers. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er ein Ausweichmanöver einleitete und dabei stürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07841 7066-0 erbeten.

/ya

