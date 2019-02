Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Berauschter Fahranfänger?

Kehl - Berauschter Fahranfänger?

Kehl - Verschiedene Unannehmlichkeiten kommen auf einen Fahranfänger nach einer Verkehrskontrolle in der Elsässer Straße am Sonntagabend zu. Der 18-Jährige wurde gegen 18:50 Uhr am Steuer seines Opel kontrolliert, als die Beamten bemerkten, dass er offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine entnommene Blutprobe wird hierzu genaueren Aufschluss bringen. Neben Punkten in Flensburg, einem mehrwöchigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld im dreistelligen Bereich kommen auf den jungen Mann auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine mögliche Nachschulung zu.

/rs

