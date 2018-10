Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Dreister Dieb auf frischer ...

Kehl - Dreister Dieb auf frischer Tat ertappt

Kehl - Ein dreister Langfinger hat am frühen Samstagabend die Gunst der Stunde und eine offenstehende Tür genutzt, um in ein Wohnhaus der Volkerstraße zu gelangen. Die Bewohner des Anwesens hatten ihre vier Wände zur Verrichtung von Arbeiten im Hof kurz verlassen und den ungebetenen Besucher erst bemerkt, als sich dieser im Wohnzimmer nach brauchbarer Beute umgesehen hatte. Letztlich gelang dem noch Unbekannten die Flucht über einen Gartenzaun. Er hatte die Aufmerksamkeit der Hausbesitzer in letzter Sekunde bemerkt. Entwendet wurde nichts. /pb

