Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Flucht währte nicht lange

Kehl - Flucht währte nicht lange

Kehl - Nur kurz währte die Flucht eines Mannes in der Kandelstraße in den frühen Freitagmorgenstunden nach einem Verkehrsunfall. Ein Mercedes-Fahrer war dort kurz nach 1 Uhr mit einem parkenden Auto kollidiert und anschließend geflüchtet. Als die Beamten des Polizeireviers Kehl gleich nach deren Verständigung an der Unfallstelle zugange waren, kam wie zufällig der mutmaßliche Verursacher zurück. Nun aber zu Fuß. Durch Zeugen des Unfalls konnte er jedoch erkannt werden. Als der offenbar alkoholisierte Mercedes-Fahrer die Polizei erblickte, nahm er seine Beine in die Hand und rannte in Richtung der Straße "Am Schutterrain". Dort konnte er allerdings eingeholt und festgenommen werden. Der Mercedes des Mannes stand an der seiner Wohnanschrift. Die vordere Stoßstange des Mercedes steckte indes immer noch im geparkten Fahrzeug. Nach der Abgabe einer Blutprobe, erwartet den Mann nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/