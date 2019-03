Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Führerschein beschlagnahmt

Kehl - Führerschein beschlagnahmt

Kehl - Die Fahrt eines 34-Jährigen in den frühen Freitagmorgenstunden endete für ihn mit einer Blutentnahme, der Beschlagnahme seines Führerscheins und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 3 Uhr fiel der Mercedes-Fahrer einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl auf, als diese durch einen Ortsteil von Kehl fuhr. Als sie dem Fahrzeug folgten, fuhr dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bis an seine Wohnanschrift, wo der Mann sein Auto stoppte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit rund 1,2 Promille an das Steuer seines Autos saß.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/