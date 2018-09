Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Gäste angepöbelt

Kehl - Gäste angepöbelt

Kehl - Weil ein 52-Jähriger zunächst in einem Bistro in der Hauptstraße und im Anschluss in einem weiteren Café auffällig wurde, musste er durch die Polizei behördlich nach Hause begleitet werden. Gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen, da der Mann in dem Bistro Gäste provozieren würde. Dem mit nahezu drei Promille deutlich alkoholisierten Mann wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen. Eine viertel Stunde später fiel der Mann erneut in ähnlicher Weise in einem Café nur wenige Meter entfernt auf. Nachdem er einem wiederholten Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und schlussendlich nach Hause gebracht. Eine Rechnung für diese Dienste wird dem Mann in den nächsten Wochen ins Haus stehen.

/rs

