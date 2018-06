Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Gewaltbereit und mit Drogen ...

Kehl - Gewaltbereit und mit Drogen im Gepäck

Kehl - Ein 45-jähriger Mann ließ es sich am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr in einem Restaurant in der Großherzog-Friedrich-Straße vermutlich gut gehen und konsumierte Getränke im Wert von knapp 22 Euro. Da er die Gaststätte verließ, ohne zuvor die Rechnung zu begleichen, wurde er von dem Restaurantbesitzer verfolgt. Nachdem der Flüchtige durch Mithilfe von Passanten gestellt werden konnte, schlug er dem Restaurantbesitzer mit der Hand ins Gesicht und beleidigte ihn. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wurden bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen Drogen aufgefunden. Den vermeintlichen Zechpreller erwarten nun Anzeigen wegen Betruges, Beleidigung, Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

/mg

