Polizeipräsidium Offenburg / Kehl, Hafen - Kollision zwischen ...

Kehl, Hafen - Kollision zwischen Güterwagon und Lastwagen

Kehl - Noch verhältnismäßig glimpflich ist eine Kollision am Montagmorgen in der Weststraße zwischen einem Lastwagen und einem Güterwagon abgelaufen. Der 46 Jahre alte Lenker eines 12-Tonners wollte kurz nach 7 Uhr nach rechts in eine Firmenzufahrt abbiegen und übersah hierbei einen parallel zur Weststraße, auf einem Rangiergleis rollenden Güterzug. Während der mit knapp 1500 Tonnen beladene Güterzug ohne Kratzer davon kam, entstand am Lastwagen ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

/wo

