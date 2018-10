Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Handfeste Auseinandersetzung

Kehl - Handfeste Auseinandersetzung

Kehl - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Park in der Rheinstraße ist es am frühen Sonntagabend gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zum Streit zwischen zwei 22 und 23 Jahre alten Männern, welcher in Handgreiflichkeiten beider Seiten endete. Die Streithähne trugen jeweils Verletzungen davon und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eröffnet.

/lw

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/