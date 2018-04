Polizeipräsidium Offenburg / Kehl, Kork - Sonne da, Auto weg ...

Kehl, Kork - Sonne da, Auto weg ...

Kehl - Der Baggerseebesuch eines 36-Jährigen am Mittwochnachmittag dürfte dem Mann aus dem benachbarten Ausland noch lange in Erinnerung bleiben. Während sich der Ausflügler unter den frühsommerlichen Einflüssen des Zentralgestirns entspannte, gelangte ein noch Unbekannter im Trubel des gut besuchten Ausflugsziels unbemerkt an die Tasche des Badegastes. Da sich hierin nicht nur Bargeld befand, sondern auch die Zulassungspapiere und der Zündschlüssel eines in der Nähe geparkten Autos, folgte der ersten Tat sogleich eine zweite. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich ein und derselbe Dieb mit dem Audi des Badegastes zwischen 12.30 Uhr und 19.15 Uhr aus dem Staub gemacht haben. Seither fehlt von dem grünen A6 mit französischem Kennzeichen und einem geschätzten Restwert von über 10.000 Euro jede Spur.

/pb

