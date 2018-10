Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Mit Hinterrad touchiert

Kehl - Mit Hinterrad touchiert

Kehl - Leichte Verletzungen sind die Folge einer Berührung zwischen dem Hinterrad eines Velo-Lenkers und einem 25-jährigen Fußgänger. Beide warteten am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Ampel auf Höhe des Bahnhofsvorplatzes bis diese auf `grün` schaltete. Auf Höhe des auf der anderen Seite befindlichen Gehwegs musste der 51 Jahre alte Radfahrer so stark abbremsen, dass sein Hinterrad vom Boden abhob und den Mittzwanziger touchierte. Dieser zog sich hierbei leichte Blessuren zu.

/ma

