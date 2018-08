Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Rauchentwicklung

Kehl - Rauchentwicklung

Kehl - Die Essenszubereitung eines Obdachlosen rief am Sonntagabend hinter dem Bahnhof Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 18 Uhr wurde über Notruf im Gebüsch eine Rauchentwicklung gemeldet. Diese ging von einer provisorischen Kochstelle in der "Hütte" eines Obdachlosen aus. Die Wehrleute konnten die Glutnester schnell ablöschen, der Bewohner suchte jedoch mutmaßlich beim Erklingen der Martinshörner das Weite. In der "Küche" an der genannten Örtlichkeit kam es in den vergangenen zehn Tagen zu zwei weiteren Kleinbränden, die durch die Ordnungshüter gelöscht werden konnten. Bei dem "Chef de Cuisine" handelt es sich um einen Wohnsitzlosen im Rentenalter. Wie es mit dem Hüttenbewohner und dessen Behausung weiter geht entscheidet nun die Stadt Kehl.

/mg

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/