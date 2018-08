Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Security Mitarbeiter durch ...

Kehl - Security Mitarbeiter durch Auto verletzt

Kehl - Da am heutigen frühen Morgen der Streit zwischen einem noch unbekannten Mann und einem Security Mitarbeiter vor einer Bar in der Querstraße eskalierte, ermitteln nun die Beamten der Kriminalpolizei. Ersten Ermittlungen nach wollte der Gast das Gelände des Etablissements gegen 5.30 Uhr trotz mehrfacher Aufforderung des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes nicht verlassen. Nach einem zunächst verbal geführten Streit soll sich der Unbekannte in seinen Renault gesetzt und diesen in Richtung eines Security Mitarbeiters beschleunigt haben. Nachdem er diesen frontal erfasst haben soll, ergriff der Angreifer die Flucht. Der Renault Clio konnte kurz vor 6 Uhr im Bereich der Hafenstraße im Gleisbett stehend aufgefunden werden. Der Unbekannte dürfte seine Flucht von hier aus zu Fuß fortgesetzt haben. Der Sicherheitsmann trug bei dem Vorfall mehrere Verletzungen davon, glücklicherweise aber keine schwerwiegenden.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei sind nun auf der Suche nach Zeugen. Wer hat die Ereignisse beobachtet oder kann Informationen über die Identität des Unbekannten geben? Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

/ya

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/