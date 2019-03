Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Verkehrsunfall mit schwer ...

Kehl - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Kehl - Die 44 Jahre alte Fahrerin eines Renault befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr die Daimlerstraße in südliche Richtung und erfasste in Höhe der Straße "Sundheimer Feld" eine 20-jährige Fußgängerin, welche sich dort aus bislang unbekanntem Grund auf der Straße aufhielt. Diese wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste in der Folge stationär im Ortenauklinikum aufgenommen werden. Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthalt der Fußgängerin auf der Fahrbahn vor dem Unfall machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Offenburg unter 0781 21-4200 zu melden. /rd

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/