Polizeipräsidium Offenburg / Kehl - Versuchter Einbruch in ...

Kehl - Versuchter Einbruch in Schuhgeschäft

Kehl - Das Treiben noch unbekannter Einbrecher blieb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dank der soliden Eingangstür eines Schuhgeschäftes in der Hauptstraße erfolglos. Die Langfinger ließen beim Erkennen der aussichtslosen Lage von ihrem Vorhaben in der Fußgängerzone ab und suchten das Weite. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. /pb

