Polizeipräsidium Offenburg / Kerze verursacht Brand

Kerze verursacht Brand

Rastatt - Eine vergessene Geburtstagkerze löste in den frühen Morgenstunden des Karfreitag einen Brand in einer Altenwohnanlage in der Rheintorstraße aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die betagte Bewohnerin wurde durch die Rauchgase leicht verletzt. Ihre Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

/Stgl

