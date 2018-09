Polizeipräsidium Offenburg / Kippenheim - Fahrzeugbrand, Zeugen ...

Kippenheim - Fahrzeugbrand, Zeugen gesucht

Kippenheim - Am Freitagabend, um 21:13 Uhr, wurde der Polizei über Notruf zum wiederholten Male ein Fahrzeugbrand in Kippenheim gemeldet. Bislang unbekannte Täterschaft hat an einem in der Bachgasse abgestellten Pkw Brandbeschleuniger angebracht. Durch aufmerksame Anwohner konnte der Brand im Keim erstickt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lahr, Telefon 07821/2770, in Verbindung zu setzen.

/ja

