Polizeipräsidium Offenburg / Kippenheim - Über Außenwand in ...

Kippenheim - Über Außenwand in Markt eingedrungen

Kippenheim - Erneut wurde ein Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße das Ziel eines Einbruchs. Wie bereits Anfang Dezember haben die Unbekannten mit markanter Vorgehensweise eine Öffnung in der Außenwand des Marktes geschaffen und gelangten im Innern des Gebäudes an einen Tresor. Dieser wurde aufgeflext und die Eindringlinge verschwanden mit einem Bargeldbetrag über alle Berge. Um auszuschließen, ob sich auf dem Dach des Gebäudes verdächtige Personen befinden würden, rückten für eine Überprüfung Einsatzkräfte der Feuerwehren Lahr und Kippenheim mit einer Drehleiter an. Ein Zusammenhang mit dem Vorfall in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember kann nicht ausgeschlossen werden. Der Tatzeitraum des neuerlichen Einbruchs erstreckt sich von Samstagabend, 22 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 17.15 Uhr. Die Ermittler bitten abermals um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden weiterhin unter der Rufnummer: 0781 21-2820 erbeten.

/wo

