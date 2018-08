Polizeipräsidium Offenburg / Kuppenheim, B 462/K3737 - Schwer ...

Kuppenheim, B 462/K3737 - Schwer verletzt nach Kollision mit Ampelmast

Kuppenheim, B 462 - Ein mutmaßlich verunglückter Bremsvorgang endete für einen 18 Jahre alten Fahrer eines Leichtkraftrads am frühen Montagmorgen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Heranwachsende war mit seinem Gefährt auf der B 462 von Gaggenau kommend in Richtung Rastatt unterwegs, als er gegen 5.47 Uhr beim Heranfahren an die Ampel zu Fall kam, über den Kreuzungsbereich schlitterte und schließlich gegen einen Ampelmasten prallte. Der 18-Jährige kam mit seiner 125er nach der Kollision mit dem Ampelmast an einem Toyota zum Endstand, wodurch der Wagen auch einen Schaden davontrug. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der Verunglückte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

/wo

