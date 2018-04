Polizeipräsidium Offenburg / Kuppenheim, B462 - Wegen Alkohol ...

Kuppenheim, B462 - Wegen Alkohol gestürzt?

Kuppenheim - Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrer eines Leichtkraftrades kam es am Montagabend gegen 21.15 Uhr auf der B 462 bei Kuppenheim. Der 59 Jahre alte Zweiradfahrer befuhr die Bundesstraße von Gaggenau kommend in Richtung Rastatt, als er kurz nach der Murgbrücke (K 3737) im Bereich eines Parkplatzes alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abkam. Dort kam der Mann zu Fall, verlor dabei seinen Helm und zog sich schwere Verletzungen zu. Andere Autofahrer sahen nur wenig später den Liegenden und verständigten die Rettungskräfte. Der Mann wurde, nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst, schwer verletzt in das Rastatter Klinikum gebracht. Da während der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch bei dem 59-Jährigen festgestellt wurde, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

/rs

